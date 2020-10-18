Samanyolu Haber /Gündem / AKP yeni torba yasa teklifiyle holdinglerden asgari ücret kadar vergi alacak /18 Ekim 2020 12:18

AKP yeni torba yasa teklifiyle holdinglerden asgari ücret kadar vergi alacak

TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifi yasalaşırsa şirketlerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi asgari ücretlinin ödediği vergi oranının bile altında kalacak.

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AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni istihdam ve af paketiyle milyarlık devasa holdinglere büyük vergi avantajı geliyor. Teklife göre, yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle yüzde 15'e kadar düşürülebilecek.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, bu yetkinin kullanılması halinde holding ve şirketler asgari ücretliden dahi daha düşük oranda vergi ödeyecek. Yüzde 15'lik oran halen yılda 22 bin liranın altında kazanç elde eden toplumun en düşük gelirli kesimine uygulanıyor.

ÜCRETLİYLE EŞİTLENECEK

Meclis'e sunulan torba düzenlemeye göre, BIST'te ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 hissesini halka arz eden finans kuruluşları ve bankalar hariç tüm şirketlere beş dönem boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

Kurumlar Vergisi'nin yüzde 15'e indirilmesi halinde şirket ve holdinglerin vergi oranı, geliri en düşük ücretli ve serbest meslek sahiplerinin ödediği vergi oranıyla eşitlenecek. 2020 itibarıyla yıllık geliri 22 bin lira ve daha az olan ücretlilerden yüzde 15 Gelir Vergisi kesiliyor. Gelir arttıkça vergi oranı yüzde 40'a kadar çıkıyor. Gelir Vergisi'nde yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar uzanan artan oranlı vergi yüzünden asgari ücretliler eylül ayından itibaren 22 bin lira sınırını geçtikleri için yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi ödemek zorunda kalıyorlar.

Örneğin, bu yıl asgari ücretlilerin maaşı eylül ayında 25 lira, ekim, kasım ve aralık aylarında 125'er lira düşecek. Aynı şekilde memur ve işçilerin maaşında da düşüşler oluyor. Kurumlar Vergisi ise sabit olduğu için yeni düzenlemeyle birlikte örneğin yüzde 15'e indiğinde şirketler asgari ücretlilerden bile daha düşük oranda vergi ödemeye başlayacak.

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve başka bir torba tekliften genel kurul aşamasında çıkarılan GSM şirketlerine 7 milyar liralık ceza affı getiren düzenleme bu sefer de af teklifine eklendi.

İŞE AL, İZNE GÖNDER

Teklife göre, 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işsiz kalıp tekrar işe başlayanlara günlük 44,15 TL, ücretsiz izne çıkarılanlara ise 39.24 lira destek verilecek. Bu şartlarda olup da başvurusu kabul edilmeyenler için ise hane başına 34,34 lira destek sağlanacak.

Buna göre, işten çıkarmanın yasaklandığı tarihten önce işten atılan bir işçiyi patron tekrar işe alırsa, o işverene işçi başına aylık 1324 lira para ödenecek. Patron aynı işçiyi işe alıp ücretsiz izne gönderirse 1177 lira destek alacak. O dönemde işten atılan ancak patronun tekrar işe almayı kabul etmediği işçiye ise aylık 1030 lira para ödenecek.
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