AKP’yi öfkelendiren ‘çocuk asker’ suçlamasının arkasından SETA çıktı

Gazeteci Murat Yetkin, ABD'nin Türkiye’yi ‘çocuk asker devşiren ve kullanımına destek veren ülkeler’ arasında saydığı raporun, iktidara yakın düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kaynaklı olabileceğini yazdı.





Yetkin, yetkinreport.com sitesinde bugün yayınlanan yazısında, SETA’nın 2020’de yayımladığı ‘Suriye Milli Ordusu’ çalışmasına dikkat çekti.





Çalışmayı hazırlayan kişinin Ömer Özkızılcık olduğunu belirten Yetkin, “Kızılcık ve ekibi, Türkiye’nin -ağırlıkla- Zeytin Dalı Harekatı savaş bölgesine özel izinle gitmiş, savaşçılarla görüşmelerine izin verilmiş, görüşüp ayrıntılı bir rapor hazırlamışlar” ifadelerini kullandı.





Yetkin, SETA Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın çalışmayla ilgili görüşlerini de paylaştı:





ÖVGÜYLE BAHSEDİLMİŞTİ





“SMO, Türk askeri ile beraber hareket ederken Türkiye kamuoyunun SMO hakkındaki bilgileri kısıtlı kalmış ve somut nesnel veriler günümüze kadar ortaya konmamıştır. Elinizdeki rapor literatürdeki bu eksikliği doldurmaktadır. Bu raporda ilk defa SMO’nun kimlerden oluştuğu, askerlerin ne düşündükleri, neden bu orduya katıldıkları, siyasal süreç hakkında neler düşündükleri, yabancı devletlerin Suriye’deki varlığı hakkındaki görüşleri ve olası bir siyasi çözümde ne olmak istedikleri hakkındaki veriler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.”





Yetkin, çalışmanın Kasım 2020’de ise yayından kaldırıldığını belirterek, raporda yer alan bilgileri şöyle aktardı:





“Çünkü Ömer Özkızılcık, raporunda “savaşçıların” yaş bilgileri de yer alıyor. Örneğin SETA saha çalışmasına göre SMO’nun yüzde 10’undan fazlası, 18-20 yaşındaymış. Buna karşın 1 yıldan az süre önce katılanların oranı binde 88; 1 ila iki yıl arasında katılanların oranı yüzde 1,15; 2-3 yıl önce kayılanların oranı yüzde 1,63; üç yıldan fazladır savaşanların oranı yüzde 4,27 imiş. Özetle SETA, 18-20 yaş arasını yüzde 10,34 bulmuş ama bunların çoğunun 18 yaşın altında silah altına alındığını da Prof. Dr. Duran’ın vurguladığı üzere “verilere dayanarak” ortaya koymuş. Şunu da ekleyelim, SEAT raporu ayrıca Türkmen” savaşçıların yaş ortalamasının SMO içindeki Arap, Kürt ve Çerkez “savaşçılardan” daha düşük olduğunu da yazmış.”





“SETA’NIN SPONSORU, TURKUVAZ MEDYA”





“Özetle, ABD’nin Türkiye’ye Ankara’yı öfkelendiren ‘çocuk asker’ suçlaması altından AK Parti çizgisindeki düşünce kuruluşu SETA’nın çıkma ihtimali bulunuyor” diyen Yetkin, yazısının sonunda şu ifadelere yer verdi:





“Malum SETA’nın ana sponsorları arasında, yönetiminde Serhat Albayrak’ın bulunduğu Sabah-aTV grubunu da barındıran Turkuvaz Medya bulunuyor. Pelikan Grubunun da ana sponsorlarından bu grup. Turkuvaz Grubunun sahibi ise aynı zamanda Kalyon İnşaatın da sahiplerinden olan Orhan Cemal Kalyoncu. Acaba onlar ne düşünüyor?”





NE OLMUŞTU?





ABD Dışişleri Bakanlığı 1 Temmuz’da yayınladığı “İnsan Kaçakçılığı” raporunda Türkiye’yi “çocuk asker” devşirme ve kullanımına destek veren ülkeler arasında saydı. Böylece Türkiye, bu listeye alınan ilk NATO üyesi oldu.





Bu iddiaya göre Türkiye’nin Suriye’de Esad karşıtı Suriye Milli Ordusu (SMO) içinde yer alan Sultan Murad Tümenine ‘somut desteği’ vardı ve Sultan Murad Tümeni de ABD listelerinde çocukları askere alıp savaşa süren örgütler arasında yer alıyordu.





Aynı raporda ABD’nin IŞİD’e karşı mücadelede iş birliği yaptığı PKK’nin Suriye kolu YPG ve kadın militanlardan oluşan YPJ’nin de önceki raporlardaki uyarılara rağmen (12 yaşa dek inan yaşlarda) oğlan ve kız çocuk asker devşirip savaşa sürmeye devam etmekle suçlanmıştı.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ABD Dışişleri’nin raporuna tepki göstermişti.