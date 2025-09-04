AKP’yi uyardı: Kendi ellerinizle CHP'Yİ ve İmamoğlu'nu...

AKP’li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’ye yönelik son hukuki ve siyasi gelişmelerin iktidar partisine zarar verdiğini savundu.



Kocabıyık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Net gördüğüm bir şey var: CHP’ye yapılan bu hukuksuzlukların hepsi CHP’ye yarıyor. Etrafımda gördüğüm tepkiden anlıyorum. Sıradan insanlar bu yaşananlardan dolayı bileniyorlar. Daha önce gördüğümüz filmi bize yeniden izletmeye çalışanların haberi olsun: CHP’yi kendi elinizle iktidar, İmamoğlu’nu da cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Gözünüzü kan bürüdüğü için gidişatın farkında değilsiniz. Bırakın bu güç kullanma hastalığını, ülkemize de kendinize de zarar veriyorsunuz.



Ak Partililer! Bunca yaşanan gelişmeden sonra bu kadar sessiz kalmayı nasıl başarıyorsunuz?”



Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilmişti.