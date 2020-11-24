Samanyolu Haber /Gündem / AKP yine çark etti: Biden ile işbirliği arayışı /24 Kasım 2020 17:40

AKP yine çark etti: Biden ile işbirliği arayışı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha önce “Türkiye’nin iç işlerine müdahale” ile suçladıkları Joe Biden’in başkanlık seçimini kazanmasının ardından bu kez “yeni dönem” vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, TBMM’de yaptığı değerlendirmede, “ABD'deki yeni dönemde ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğimiz açısından ilişkilerimizde yeni sayfalar açabilmemiz önemli olacak” dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yeni dönem dış politikası hakkında görüşlerini açıklayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD ile ilişkilerde yeni sayfa” vurgusu yaptı.

Daha önce Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmekle suçladıkları Joe Biden’in kazandığı ABD seçimleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD’deki seçim dönemi ve siyasi kutuplaşma, sorunlarımızın aşılması için gerekli diyaloğun etkin şekilde hayata geçirilmesini güçleştirdi. ABD’de seçimler yapıldı. İlişkilerimizi iki ülkenin de stratejik çıkarına olacak şekilde tekrar olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz. Bu yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğimiz açısından ilişkilerimizde yeni sayfalar açabilmemiz önemli olacak. Yeni dönemde yüce meclisimizin ‘Kongre’yle ilişkileri ve parlamenter diplomasi de özel önem taşıyacak” dedi.

Başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda yaşanan sorunların ardından iktidar tarafından yeniden ortaya atılan “AB üyeliği” hedefine de değinen Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmeler maalesef AB ile ilişkilerimize de etki ediyor. Yunanistan ve GKRY ikilisi yalnız değil. Sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB’nin bu yanlıştan dönmesi lazım. Bunu başarırlarsa işbirliğimizden tüm Avrupa kazanır. Başaramazlarsa da tüm Avrupa zarar görür. AB’nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye’nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz” diye konuştu.
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