AKP, 2020'de kimleri ihya edecek?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 2019 yılında bütçe açığında kendi rekorunu kıracak. 2018'de 64 milyar TL bütçe açığına imza atan hükümet bu yıl 130 milyar liradan fazla bütçe açığı verecek.





Bütçe açığını ve faiz harcamlarındaki artışı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Yatırımların bütçedeki payı yüzde 5,2 iken faize ayrılan pay ise yüzde 13’tür. Çok acıdır ki, yatırıma ayrılan pay, faiz ödemelerine ayrılan payın yarısı kadar bile değildir.” dedi.





KILIÇ: ÇOK ACI BİR TABLO







Çok acı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kılıç, “Çok acıdır ki, yatırıma ayrılan pay, faiz ödemelerine ayrılan payın yarısı kadar bile değildir. Bütçe, ülkemizin yıllardır sömürülmesine sebep olan faiz belasından kurtulamayacağını ortaya koymuştur. Bütçe giderleri içindeki faiz kara deliğinde bir azalma öngörülmüyor. Halktan vergi yoluyla toplanan kaynaklar, önceki yıllarda olduğu gibi yine faiz yoluyla rantiyeye aktarılacak.” ifadelerini kullandı.





ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA





İktidarın söz konusu bütçeyle yatırım yapamayacağını, bütçe kaynaklarının popülist harcamalarda kullanılacağını ifade eden Kılıç, Türkiye'de yatırım ortamının olmadığının altını çizdi.





2 bin 20 lira olan asgari ücretin tek başına bir işçiyi bile geçindirmeye yetmeyecek kadar düşük olduğunu söyleyen Kılıç, asgari ücretin bir türlü insani seviyeye getirilemediğine dikkati çekti.





Hükümetin ilan ettiği rakamların gerçek hayat ile bağdaşmadığını dile getiren Kılıç, asgari ücretin açlık sınırında değil, yoksulluk sınırında konuşulması gerektiğine vurgu yaptı.





Kılıç, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verirken halktan ve gerçeklerden kopuk sanal enflasyon rakamlarını esas almak yerine, işçilerin geçim düzeyini sağlayacak bir anlayışla hareket etmelidir. Çünkü asgari ücretlilerin giderlerinde büyük pay tutan kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve gıda harcamalarındaki artış, resmi enflasyon oranının çok daha üzerinde gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullandı.