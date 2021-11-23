Samanyolu Haber /Gündem / AKP yoksulluğu kabullendirmeye çalışıyor /23 Kasım 2021 15:41

AKP yoksulluğu kabullendirmeye çalışıyor

"Cebinde parası olmayan vatandaş eski yolu kullanır” sözleriyle gündeme gelen AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bu kez de “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AKP’li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında "terör" tartışması yaşandı.

Muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek üzere söz alan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz” dedi.

T24'ün aktardığına göre  Aydemir, şunları söyledi:

“Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız." dedi.

“PARASI YOKSA ESKİ YOLU KULLANIR” DEMİŞTİ

Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmelerinde söylediği sözlerle de gündeme gelmişti. Aydemir, “Yola çıkarken bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür” demişti.

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