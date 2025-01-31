Samanyolu Haber /Gündem / AKP yöneticilerini ve kabineyi koltuk telaşı aldı! /31 Ocak 2025 10:36

AKP yöneticilerini ve kabineyi koltuk telaşı aldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP MYK'da görev alan pek çok isimle yollarını ayıracağı öne sürüldü. Kulislere göre 16 genel başkan yardımcısından en az 10 isim değişecek.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 12 Ekim'de başlayan 8. Olağan Kongre maratonunda hızla finale doğru yaklaşıldığını geçtiğimiz günlerde hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün Antalya'da kongre düzenlenecek.

Kulislerde Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği ve Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) isimlerin yarısından fazlasının değişeceğinin konuşulduğu öne sürüldü.

Yandaş Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Erdoğan 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unu değiştirecek.

Kabinede köklü bir değişim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haziran ayını bekleyebileceği görüşü de konuşulanlar arasında. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı görüşünde.
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