Samanyolu Haber /Gündem / AKP yöneticisi Maydonoz Döner’e kayyım olarak atandı /07 Mart 2025 21:29

AKP yöneticisi Maydonoz Döner’e kayyım olarak atandı

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse'nin, Maydonoz Döner’e kayyım olarak atandığı ortaya çıktı.

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Türkiye genelinde 65 ilde 300’den fazla şubesi bulunan Maydonoz Döner’e hukuksuz Hizmet hareketi operasyonlarıyla bilinen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlenmiş, ardından apar topar şirkete kayyım atanmıştı. Suçlamaya ise KHK’lıların çalışması, hissedar olması veya faturayla mal satıp karşılığında resmi yollardan parasını alması gerekçe gösterilmişti. 31 ilde 353 kişinin gözaltına alındığı soykırım operasyonlarında 156 kişi tutuklanmıştı.

Kağıthane Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Karaköse’nin görevlendirmesi 4 Mart’ta yapıldı. BirGün’ün ulaştığı Karaköse, “Bana henüz böyle bir bilgi gelmedi. Böyle bir görevi beklemiyordum açıkçası” dedi.

KAYYIM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Operasyonun ardından da Maydonoz Döner’e kayyım atandığı açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, “‘Maydonoz Döner’ markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir” denildi.

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de Maydonoz Döner’e kayyım yönetim kurulu üyesi olarak atandı.
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