Samanyolu Haber /Gündem / AKP Yönetimi AKP'ye yakın marketleri hedef almaya başladı /26 Eylül 2021 10:00

AKP Yönetimi AKP'ye yakın marketleri hedef almaya başladı

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, BİM ve ŞOK marketi isim verip hedef alarak 'Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız' dedi.

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Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı. Zincir marketlere yönelik müfettiş görevlendirilmesinin ardından AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’e tepki gösterdi.

Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’çu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: 5 MARKET VAR, BÜTÜN ÜRÜNÜ TOPARLIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili soruya, "5 zincir market var. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Zincir marketlerin sınırsız uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, bunlara gerekli operasyonları yapacaktır. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" yanıtını vermişti.
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