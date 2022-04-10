AKP yönetiminde istifa kararı

"ADAYIMIZ YANLIŞTI"





AKP'nin Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emine Karaköse özel sebeplerden dolayı görevinden istifa ettiği aktarıldı.AKP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emine Karaköse görevinden istifa etti. Emine Karaköse, kararını Twitter hesabından duyurdu. İstifa kararına gerekçe olarak 'özel sebepler' demesi dikkat çeken Karaköse, istifası duyurusunda şu ifadeleri kullandı:"Özel sebeplerden dolayı İl Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum, bir AK Parti sevdalısı olarak her zaman partimin yanındayım."AKP'li Emine Karaköse, 2019 yılında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı'nın adayı Zeydan Karalar'ın kazanmasının ardından verdiği bir röportajda “Karaisalı’da, Pozantı’da ve belirli ilçelerde biz mecliste çoğunluğa sahipsek ama belediye başkanı bizim partimizde değilse bu adayımızın yanlışlığını gösterir. Bunu hiçbir şekilde şahsım adına söylemiyorum, hepsi bizim değerli kardeşimizdir. Sadece olaya seçmen gözüyle bakıp, empati yapıyorum” demişti.