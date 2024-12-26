AKP yönetiminden kalan borçlar nedeniyle haciz şoku

AKP’nin 30 yıllık yönetimi sırasında biriken borçlar, CHP yönetiminin göreve gelmesinin ardından büyük bir krize dönüştü. SGK, belediyeye ait olan ve kamusal kullanımda bulunan çok sayıda alan için haciz kararı çıkarttı.



OKULDAN SOSYAL MARKETE BİRÇOK ALAN İCRALIK



Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Beyoğlu Belediyesi mülkiyetinde olan, içinde okul, tarihi çeşme, park, yol ve binaların da bulunduğu kamusal alanlara haciz koydurttu.



Belediye mülkiyetinde bulunan ancak plansız yapılaşma ve imar sorunları nedeniyle kamusal kullanımda kalan alanları da kapsayan haciz talebinde okuldan sosyal markete, tarihi çeşmeden binalara kadar çok sayıda yer bulunuyor.



Belediye çalışanlarının kontrolleri sırasında ortaya çıkan icra işlemine, yeni noktaların da eklenebileceği belirtildi.



BELEDİYE ARAZİSİNDE KALAN CİHANGİR’DEKİ ORTAOKULA İCRA



Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi 45 Ada 8 ve 9 parsellerde yer alan Cihangir Münir Özkul Ortaokulu, imar planlarında ilköğretim tesis alanı olarak geçiyor. 2024 rayiç değeri 148 milyon olarak hesaplanan arsa ve okul binası da haciz gelen noktalardan biri oldu.



Beyoğlu Belediyesi 3 Ağustos 2023’te Bakanlığına yazdığı resmi yazıda, vergi borçlarının ödenmesine karşılık arazinin devrini talep etmiş ancak bugüne kadar bakanlık tarafından herhangi bir yanıt verilmemişti.



6100 VATANDAŞIN YARARLANDIĞI SOSYAL MARKET DE HACİZ LİSTESİNDE



Beyoğlu Belediyesi’nin sosyal yardımlarının dağıtıldığı Sosyal Market de haczedilen alanlar arasında yer alıyor. 6100 ihtiyaç sahibi vatandaşın temel gıda, giyim ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market de icra listesinde.



Öte yandan Beyoğlu Belediyesi’ne ait Dolapdere’deki Semt Konağı ile İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sanat Galerisi ve vatandaşa hizmet birimlerinin yer aldığı ek hizmet binası da haciz listesine girdi.



TARİHİ LALELİ ÇEŞME DE HACİZ KAPSAMINDA



Birinci derece koruma altındaki kültür varlığı olarak tescil edilen Bereketzade Mahallesi’ndeki tarihi Laleli Çeşme de haciz gelen taşınmazlar arasında. Bulunduğu sokağa adını veren iki cepheli çeşmenin İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco tarafından 1904 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Art-Nouveau akımının izlerini taşıyan Laleli Çeşme’nin yanı sıra üç tarihi çeşme daha haciz gelen noktalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Kadiriler Tekke Cami’nin bahçesi ve Yenişehir Cami önündeki park alanı da SGK hacziyle karşı karşıya.