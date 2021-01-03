Samanyolu Haber /Gündem / AKP yönetimine yazdıkları mektup ortaya çıktı /03 Ocak 2021 15:00

AKP yönetimine yazdıkları mektup ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak bundan vazgeçen Volkswagen'in kararına ilişkin şirketin üst yöneticisi Herbert Diess’in kendisine yazdığı mektupta, koronavirüs salgınını gerekçe gösterdiğini belirterek, "Bize resmi açıklaması bu ama bu şirketlerin yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk." dedi.

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Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi kararına ilişkin ilk kez konuşan Varank, şunları kaydetti:

"Başından beri bir süreç yürüttük. Volkswagen CEO'su Diess'in bana yazdığı mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.' Burada açıkça şunu da belirtiyor, 'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz.' diyor. Kendisi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için 2 kez geldi. Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi."

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in tepe yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkedeki siyasi durum olduğunu itiraf etmişti.

BİZE 'SİYASİ KARAR VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Varank, global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum, 'Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım.' O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz.' idi." dedi.

Varank, global firmaların kendileriyle görüştüğüne işaret ederek, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." diye konuştu.???????
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