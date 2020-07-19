AKP yönetimiyle Netflix restleşti: Türkiye'de çekimler durduruldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de bir süredir tartışılan bir dizideki cinsel yönelimi farklı karakter nedeniyle AKP ve Netflix'in arasındaki görüşmelerin restleşmeyle bittiğini yazdı. Özdemir ayrıca sansüre Netflix'in rest çektiğini ve Türkiye'de dizi çekimlerini durdurduğunu belirtti.





Bu durumda dünyada izin verdiği halde sonradan Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye olacak.





Bir diğer AKP'li yazar da konuyu dün köşesine taşımıştı. Habertürk'ten Fatih Altaylı da yeni başlayacak bir dizinin çekimleri için hazırlıkların son gün iptalle sonuçlandığını ve buna sebep olarak RTÜK'ün kanunen hakkı olmadığı halde dizi senaryosuna müdahale etmesinin gösterildiğini belirtmişti.



