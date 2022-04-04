AKP yüksek Enflasyon için günah keçisini buldu: Zincir marketlere 2. soruşturma!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle market zincirlerine yönelik yeni bir soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.





Dünya gazetesine konuşan Birol Küle, "Aslında pandeminin başlarında 2020 Ocak ayı gibi fiyatlardaki hareketliliği gördük ve zincir market incelemelerine başladık ama inceleme uzun sürdü çünkü kabul edersiniz ki müthiş bir büyüklük, çok veri var. Biz sadece 5 büyük zincir marketle başlamamıştık. Burada belirteyim, bizde karşı incelemeler de başladı. Henüz gizliliği olan bir incelemede delillere ulaştık, o deliller bizi başka sektöre götürdü, daha büyük bir tablo ortaya çıktı" dedi.





Devam eden ikinci soruşturmanın birinci soruşturmadan daha önemli olduğunu ve ilgili raporun bu ay içinde biteceğini belirten Küle, "Orada 15 büyük tedarikçi, çok büyük şirketler var. Hatta üç büyük şirket uzlaşma için geldiler ama uzlaşmalarını kabul etmedik. Meclisimizin yasa gerekçesi çok açık; O yasanın ruhuna uygun başvuru yapmadılar, biz de ‘uzlaşma talebinizi reddediyoruz’ dedik. İkinci süren soruşturma çok daha kapsamlı, orada hem yeniden satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var. Tabii bunlar soruşturma heyetinin yaptığı raporlama ve iddiadır" diye konuştu.





"CUMHURBAŞKANININ TEK TALİMATI..."

Başkan Küle, "Rekabet Kurumu bağımsız bir kurum ama zaman zaman bu kurumların bağımsızlığı tartışmaya açılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:





"Ben 2 sene 4 aydır bu kurumun başkanıyım ve o kadar bağımsız hissediyorum ki, bir keresinde dahi herhangi bir müdahale hissetmedim. Karşılaşmadım demiyorum, hissetmedim bile. Devletin başı olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman görüşmemiz oluyor. Tek talimatı aynı zamanda yetki de içeren sözü şu: Hukuk içinde kalın, kamu yararını gözetin. Dolayısıyla üst kurullar gerçekten bağımsız. Şu kadarını söyleyeyim: Son Rusya-Ukrayna savaşında batılı kurumların siyasetle ne kadar içli-dışlı olduğunu gördük. Buradan şu çıkarımı da yapabilirsiniz, eğer bu kurumlar, özelde Rekabet Kurumu başarısızsa bu kendi başarısızlığıdır, hiçbir bahane bizi kurtaramaz.





Şöyle bir konu da var, mevzuatla her şey bitmiyor. Bürokrasinin, çalışanların, sadece Rekabet Kurumu için söylemiyorum, başkandan uzman yardımcılarına kadar herkesin sorumluluk hissetmesi ve elini taşın altına koyması lazım."