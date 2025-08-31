Samanyolu Haber /Gündem / AKP yüzde 2 bin zam yaptı, Şamil Tayyar ikinci Dünya Savaşı'na benzetti /31 Ağustos 2025 09:49

AKP yüzde 2 bin zam yaptı, Şamil Tayyar ikinci Dünya Savaşı'na benzetti

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, illere göre belirlenen Emlak Vergisi’ne esas rayiç bedellere tepki gösterdi.

SHABER3.COM

AKP'li eski milletvekili ve yazar Tayyar, X hesabından uyarılarda bulundu.

20 kata yani yüzde 2 bine varan artışlar yapıldığını belirten Tayyar, emlak vergisinin yanı sıra veraset ve intikal vergisi, tapu harcının da aynı oranda artacağına işaret ederek tepki gösterdi.

"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI..."
"Geçen dönem kiraları KKM azdırmıştı, yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır. Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi/kiracı çatışmaları tırmanacaktır" ifadelerini kullanan Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"İllere göre belirlenen Emlak Vergisi’ne esas rayiç bedeller açıklandı.

20 kata yani yüzde 2 bine varan artışlar yapıldı.

Haliyle, Emlak Vergisi’nin yanısıra Veraset ve İntikal Vergisi, Tapu Harcı aynı oranda artacak.

Rayiç bedellerdeki fahiş artışlar nedeniyle konutların bir bölümü, değerli konut kapsamına gireceğinden bu vergiyle de yeni tanışanlar olacak.

Hayatın doğal akışına aykırı bir düzenleme. 

İkinci dünya savaşı şartlarında çıkarılan Varlık Vergisi’ni andırıyor.

Geçen dönem kiraları KKM azdırmıştı, yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır.

Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi/kiracı çatışmaları tırmanacaktır.

Olan yine dar ve sabit gelirliye olur, günün sonunda ağır fatura döner dolaşır ona kalır."
