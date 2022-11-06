Samanyolu Haber /Politika / AKP yüzde 30 sınırında; 'Millet' ile 'Cumhur' arasındaki makas açılıyor /06 Kasım 2022 13:56

AKP yüzde 30 sınırında; 'Millet' ile 'Cumhur' arasındaki makas açılıyor

ORC Araştırma'nın yayınladığı son ankete göre 2018'de yapılan genel seçimde oyların yüzde 42.56'sını alarak sandıktan birinci parti olarak çıkan AKP, yüzde 30 bandında. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı ise 4.7.

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Son anketin sonuçları dikkat çekti: AKP yüzde 30 sınırında; 'Millet' ile 'Cumhur' arasındaki makas açılıyor
Seçimlere bir yıldan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarına çevrildi.

Bu kapsamda son anket, ORC Araştırma'dan geldi.

Şirketin resmi Twitter hesabında yayınladığı sonuçlara göre "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 30,4'ü "AKP" yanıtını verdi.

İktidar partisini yüzde 24'le CHP ve yüzde 17.6'yla İYİ Parti davet etti.

HDP, yüzde 7.2'yle dördüncü sırada yer alırken, MHP ise 6,5'la barajın altında kaldı.

İttifaklar göz önünde bulundurulduğunda AKP ve MHP'yi buluşturan Cumhur İttifakı yüzde 36.9'a ulaştı. CHP ve İYİ Parti'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı ise yüzde 41.6 ile farkı açtı.

Diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

• Gelecek Partisi yüzde 2.6

• DEVA Partisi yüzde 2.5

• Türkiye Değişim Partisi yüzde 2.1

• Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.9


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