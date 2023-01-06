Samanyolu Haber /Gündem / AKP yüzde 30'u sırf oy için vermiş: "Vermezsek bu seçimi alamayız" /06 Ocak 2023 11:30

AKP yüzde 30'u sırf oy için vermiş: "Vermezsek bu seçimi alamayız"

AKP MYK toplantısında bir parti yöneticisinin memur ve emekli zamlarıyla ilgili "Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimi alamayız" dediği aktarıldı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, memur ve emekliye yapılacak maaş zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuştu.

Yüzde 25'lik zammın tepkiyle karşılanmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" diye duyurduğu bu karara ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. 

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre 2 Ocak Pazartesi günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konuyla ilgili değerlendirme yapıldığı sırada bir yönetici, "Ne gerekiyorsa vermezsek bu seçimleri alamayız" dedi.

Babacan, bu ayrıntıyı şöyle aktardı:

"Herkeste hayal kırıklığı yaratan ve iktidarın 24 saat içerisinde iki kez düzenlemek zorunda kaldığı emekli maaş artışına neden ihtiyaç olduğu, AKP'nin bu haftakiİ MYK toplantısında bir parti yöneticisi tarafından çok güzel özetlendi:

'Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimleri alamayız. Verelim sonrasına bakarız...'"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP yüzde 30'u sırf oy için vermiş: "Vermezsek bu seçimi... Sonraki Haber >>

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:43:24