Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'yüzde 40+1' de ısrarcı /02 Aralık 2022 11:46

AKP 'yüzde 40+1' de ısrarcı

Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 2019 yılında gündeme getirdiği seçim sistemiyle ilgili yüzde 40+1 önerisini yineledi.

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Bursa'da Perşembe sabahı gazetecilerle bir araya gelen eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı olacağı iddiaları, seçim sistemine ilişkin önerileri ve Uludağ eteklerinde ruhsatı iptal edilerek yıkım kararı verilen dağ eviyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Çelik, toplantıda DW Türkçe'nin "2019 yılında gündeme getirdiğiniz 'Seçim sistemine yüzde 40+1 oyu alan seçimi kazanmalı demiştiniz. Hâlâ bu fikirde misiniz, AKP Genel Merkezi'nde bu fikriniz destek görüyor mu?" sorusunu da yanıtladı. 

"Yüzde 50+1 Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmıyor. Biz hatayı, yüzde 50+1'i anayasaya koyarak yaptık. Şimdi bazı arkadaşlarım bu fikrimi destekliyor" ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini "Ben yüzde 50+1 sisteminin doğru olmadığını, kanun çıkarken söyledim. Çünkü Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal gerçekleriyle bağdaşmıyor" diye sürdürdü.
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