AKP zam için tarih verdi: Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Güler, henüz çalışmanın tamamlanmadığını belirterek hafta başında netleşebileceğini söyledi.



Enflasyon oranının açıklanmasıyla SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.



Emekli maaş zam oranın belli olmasıyla beraber gözler en düşük emekli aylığı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Kök aylığı 8 bin lira altında olanların maaşı, en düşük aylığın altında kaldı.



Emeklilerin gözü kulağı en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme çalışmasında. 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor.



En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.



En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanacak.



Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.



Emeklilerin aylık ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da aylıklarını alacak. Kök aylıklar ve ek ödemeler yüzde 24.73 artışa göre hesaplanarak emeklilere ödeme yapılacak.