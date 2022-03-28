Samanyolu Haber /Gündem / AKP zamları bunu da yaptırdı: 5 liralık atık ayçiçek yağı ve büyük tehlike /28 Mart 2022 14:45

AKP zamları bunu da yaptırdı: 5 liralık atık ayçiçek yağı ve büyük tehlike

Son dönemde fiyatları artan ayçiçeği yağının atıklarından, yeni yağ yapıldığı iddia edildi. Bazı firmaların bu yöntemle atık yağın litresine 5 TL civarında para ödediği belirtildi.

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Ayçiçeği yağına gelen fahiş zam ve marketlerde oluşan yağ kuyrukları Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 2021 yılından beri büyüyerek gelen yağ krizinde yurttaşın tepkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. 

Ayçiçeği yağında yaşanan bu kriz başka iddiaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet yazarı Sefer Levent, bugünkü köşesinde son dönemde fiyatları artan ayçiçeği yağının atıklarından, yeni yağ yapıldığı iddiasını yazdı.

Levent, bazı firmaların bu yöntemle normalde litresi 30 ila 40 lira olan ayçiçeği yağının litresine 5 lira ödediğini söyledi.

Levent, sağlık için büyük tehdit oluşturan uygulamanın detaylarını şöyle anlattı;

"Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor.

Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.

Bu yağlar, işbirliği içinde oldukları atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Yapılan bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.

Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. İddia o ki, bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.

Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçek yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.

Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu bir biçimde satılıyor.

Sonunda bu yağ ile yapılmış yemekler tüketicinin önüne konuluyor."
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