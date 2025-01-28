AKP zamları bunu da yaptırdı: Masa işgal süresi ücreti

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda işletmenin ürünlerine peş peşe zamlar yapmasına neden olurken, fiyatlardaki artışla sınırlı kalmayan birçok kafe, 'masa tarifesi' adı verilen yeni bir ticaret modelini uygulamaya aldı.





Yandaş Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; üniversite şehirleri başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında yaygınlaşmaya başlayan uygulama ile kafelerde müşterilere sunulan masalar, geçmiş yıllardaki 'internet kafe' modeli ile hizmet sunuyor.





MASADA ÇOK OTURAN FAZLA HESAP ÖDEYECEK





Müşterilerin her 30 dakika ya da 1 saat gibi aralıklarda bir yeni sipariş vermemesi durumunda, oturulan her dakika için belirlenen tarife ölçüsünde ücret talep ediliyor.





Bazı geniş masalar içinse belirli bir üst sınır belirleniyor. Örneğin 220 lira altı sipariş veren müşterilerin masa işgal edemeyeceği belirtiliyor. Taksim'deki bazı lüks kafelerde de benzer uygulamalar masaya konulan uyarılarla dikkat ediyor. Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi.





TEPKİ ÇEKEN UYGULAMANIN GEREKÇESİ: ARTAN MALİYETLER





Büyükşehirlerdeki işletmeler, bu tür uygulamalarda çay fiyatlarını 50 TL, kahve fiyatlarını ise minimum 100 TL'ye kadar yükseltmekte. Uygulamaya her kesimden tepki gösterilse de, işletme sahipleri bu durumu maliyetlerini karşılamak için bir çözüm olarak görüyor. Bu uygulamaya göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20 ila 50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.





İzmir'de bir kafe işletmecisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kiralar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları o kadar arttı ki, sadece bir çayla saatlerce masa işgal eden müşterilerle bu iş sürdürülemez hale geldi. Artık masa başına belli bir ücret uygulamak zorundayız" diyerek işletmelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Ancak bu uygulama, özellikle üniversite öğrencileri gibi düşük bütçeli gruplar için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor.





Birçok öğrenci, kafelerde hem sosyalleşmek hem de ders çalışmak için bulunurken bu tür ek ücretlendirmeler nedeniyle bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.





EN FAZLA ZARAR GÖREN KESİM ÖĞRENCİLER





Söz konusu uygulamadan en olumsuz etkilenen kesim ise özellikle vize ve final zamanlarında kafelere doluşan öğrenciler oldu.





Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olan Z. Kaya, bu durumun hem maddi hem de manevi olarak zorlayıcı olduğunu belirterek, "Bir kafeye gidip bir çay söyleyip ders çalışmak ya da arkadaşlarla sohbet etmek artık imkânsız hale geldi. Bazen de garsonlar bize sormadan çay bırakıyor. Bazen de çay içmesek bile masa ücreti ödüyoruz. Bu hem bütçemizi zorluyor hem de sosyalleşme kültürümüzü yok ediyor" dedi.