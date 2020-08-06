Samanyolu Haber /Politika / AKP'de 12 başkanın istifası istendi /06 Ağustos 2020 14:17

AKP'de 12 başkanın istifası istendi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak genel merkezin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini açıkladı.

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Diyarbakır’da Sur, Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atama yapan AKP Genel Merkezi, Diyarbakır İl Başkanlığı’na yazı göndererek Bağlar, Yenişehir, Lice, Kulp, Hazro, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani, Kayapınar, Hani ve Dicle ilçe başkanlarının da istifasını istedi. 

Ankara’ya çağrılan 12 ilçe başkanının istifa etmesi bekleniyor. İlçe başkanlarının niçin istifaya zorlandığına dair herhangi bir beyanda bulunulmadı.

BUDAK: GENEL MERKEZİMİZİN ALDIĞI BİR KARAR

Söz konusu karara dair Tigrishaber.com’a mülakat veren AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, “Genel merkezimiz 12 İlçe başkanımızın istifasını istedi. Bu tamamen genel merkezimizin almış olduğu bir karardır. Ancak şuan ilçe başkanlarımız görevlerinin başındadır.” dedi.

Önceki günlerde Merkez Sur İlçesi AKP İlçe Başkanlığı’na Murat Unat, Eğil İlçe Başkanlığı’na Mehmet Zeki Uçar ve Çüngüş İlçe Başkanlığı’na Zübeyir Arslanca atanmıştı.
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