AKP'de akıl tutulması zirvede: Çin zulmünü de Fetö’ye bağladılar

3 MİLYON UYGUR ZULÜM ALTINDA
Önerge hakkında konuşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Çin devletinin Mayıs 2014 tarihinden itibaren Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini terörist ilan ettiğini hatırlatarak, “Soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza karşı topyekûn bir katliama girişti. Bugün en az 3 milyon Müslüman Uygur Türkü, Çin’in Nazi kamplarını aratmayan sözde yeniden eğitim kaplarında insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve işkence altındadır” dedi.
AKP’YE GÖRE ZULMÜN SESLENDİRİLMESİ “TUZAK”
AKP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Atay Uslu da Türkiye’nin yurt dışındaki tüm soydaş ve akrabalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğini öne sürdü. “Burada bir sorun var, evet ama bazı ülkelerin, bazı mihrakların Uygur Türkleri meselesini kendi çıkarları ile Çin’in arasındaki bir mücadelenin parçası hâline getirdiğini de görüyoruz. Bu konuda CIA’in, Fetö’nün tuzağına düşmeyelim. Bu şekilde Uygur Türklerinin araçsallaştırılmasına razı olmayalım. Ortada bir güç mücadelesi ve ekonomik savaş var” dedi.
ÜLKELER ÇİN’E YAPTIRIM KARARI ALIYOR
Çin’in işlediği insanlık suçuna karşı ülkeler yaptırım kararı alırken bu duruma Türkiye’nin sessiz kalması ise devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amerika, Almanya, İngiltere dâhil olmak üzere tam 39 ülke ortak deklarasyon yayınlayarak Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini dünya gündemine getirirken bu ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti devleti yer almadı. Ülkelerin yanı sıra büyük firmalar da Çinli kuruluşlarla iş yapmayı bırakıyor.
ERDOĞAN: İNSANLAR MUTLU YAŞAM SÜRÜYOR
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada “Sincan’da insanlar mutlu bir yaşam sürüyor” açıklaması yaptı. Çin medyasında geniş bir şekilde yer alan bu haberde Devlet Başkanı Şi’nin Erdoğan’a iki ülkenin terörizmle mücadele konusunda pratik adımlar atmasının önemine değindiği de aktarıldı. Şi’nin Erdoğan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduğu bildirildi.