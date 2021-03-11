AKP'de akıl tutulması zirvede: Çin zulmünü de Fetö’ye bağladılar

3 MİLYON UYGUR ZULÜM ALTINDA









AKP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Atay Uslu da Türkiye’nin yurt dışındaki tüm soydaş ve akrabalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğini öne sürdü. “Burada bir sorun var, evet ama bazı ülkelerin, bazı mihrakların Uygur Türkleri meselesini kendi çıkarları ile Çin’in arasındaki bir mücadelenin parçası hâline getirdiğini de görüyoruz. Bu konuda CIA’in, Fetö’nün tuzağına düşmeyelim. Bu şekilde Uygur Türklerinin araçsallaştırılmasına razı olmayalım. Ortada bir güç mücadelesi ve ekonomik savaş var” dedi.





Çin’in işlediği insanlık suçuna karşı ülkeler yaptırım kararı alırken bu duruma Türkiye’nin sessiz kalması ise devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amerika, Almanya, İngiltere dâhil olmak üzere tam 39 ülke ortak deklarasyon yayınlayarak Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini dünya gündemine getirirken bu ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti devleti yer almadı. Ülkelerin yanı sıra büyük firmalar da Çinli kuruluşlarla iş yapmayı bırakıyor.

ERDOĞAN: İNSANLAR MUTLU YAŞAM SÜRÜYOR



