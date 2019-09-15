Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Arınç ve Bahçeli huzursuzluğu /15 Eylül 2019 10:45

AKP'de Arınç ve Bahçeli huzursuzluğu

Bülent Arınç ve Devlet Bahçeli'nin açıklamaları AKP'de huzursuzluğa neden oldu.

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İhraç istemiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP Genel Merkezi’ne gelerek savunma vermesi durumunda bazı gerilimler yaşanmasından endişe eden AKP yönetimi, istifayla birlikte rahatladı. Davutoğlu’nun istifasıyla rahatlayan AKP'de, Bülent Arınç ve Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ise gerilime yol açtı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP’de, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kabine değişikliğine karşı çıkan değerlendirmesi huzursuzluk oluşturdu.

Davutoğlu ve arkadaşlarının istifasıyla rahatlayan AKP, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmesiyle gerildi.

Bazı AKP yöneticileri, "İstişare kurulu demek, dışarıda konuşmak değil istişare edilecek kişilerle konuşmak demektir. İstişare kurulları çok ses çıkmasın diye kurulur" görüşünü dile getirdi. Arınç'ın Ahmet Türk ile ilgili kişisel tanıklığı üzerinden bir değerlendirmede bulunduğunu kaydeden bir parti yöneticisi, "Çok gereksiz bir açıklama" dedi.

Bahçeli’nin özellikle kabine değişikliğine karşı çıkan açıklamaları da rahatsızlığa yol açtı. Bazı parti yöneticileri, "Bu konudaki tasarruf Cumhurbaşkanı'na aittir. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisinde olan bir tasarrufla ilgili başkasının belirleyici olmasını kabul etmez" görüşünü dile getirdi. Bahçeli’nin olası bir revizyonunda bazı bakanların kabinede kalması için bu yönde açıklamalar yaptığı ileri sürülüyor.

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