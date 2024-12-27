AKP'de asgari ücret krizi: Vekillerin telefonları kilitlendi

Asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine yönelik tepkiler sürüyor. İktidara yakın olan Türkiye gazetesinin aktardığına göre, asgari ücretin açıklanmasından itibaren seçim bölgelerinden AKP milletvekillerine tepkiler iletildi. Erdoğan'a bu itirazlar iletildi.





Habere göre, AKP kulislerinin ana gündem maddesi son iki gündür asgari ücrette beklentilerin altında yapılan artış oldu. Milletvekilleri vatandaşlardan gelen gelen tepkilere cevap vermekte zorlandı, milletvekillerini telefonları kilitlendi.





Habere göre iktidar kulislerinde konuşulanlar şöyle:





‘BELKİ BİR DOKUNUŞ YAPAR DİYE…’

“Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. İşverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı.”





‘BİRAZ SOKAĞA BAKMASINDA FAYDA VAR’

Parti kurmayları ve milletvekilleri “Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz” dedi.





Bu haberler de ilginizi çekebilir:





Gazetenin yazarı Cem Küçük de yazısında “AK Parti 2023 ve 2024’te emekliler konusunda sıkıntı yaşadı. Şimdi de özelikle dar gelirli insanların morali bozuldu. Emeklilere biraz daha iyi verilmesi lazım. Şu an en sıkıntıda olan onlar. Yüzde 16-17’ye ilaveten yüzden 10 daha verilebilir. Ya da seyyanen bir rakam emekli maaşlarına eklenebilir. Yoksa emeklilerin sıkıntısı asla bitmez… AK Parti’nin biraz sokağa bakmasında fayda var…” dedi.