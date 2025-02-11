AKP'de Ayhan Bora Kaplan krizi: Yeni Kadın Kolları Başkanının ABK ile ilişkisi ortaya çıktı

AKP, 12 gün önce Ankara’da Kadın Kolları Başkanlığı’nda değişime gitti ve Aysel Koçak Akgül’ü yeni başkan seçti. Ancak bu değişim partide krize neden oldu.





ŞOK BİLGİ NOTU





Sözcü'nün haberine göre başkan olarak seçilen Akgül’ün eşinin Ayhan Bora Kaplan (ABK) örgütüne yönelik operasyonda 150 milyon liralık usulsüz kredi iddiaları üzerine gözaltına alındığı ve yurtdışı çıkış yasağı konulduğu anlaşıldı. Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, görevini 30 Ocak’ta Aysel Koçak Akgül’e bıraktı. Ancak daha sonra yeni başkanla ilgili parti yönetimine iletilen bilgi notu büyük tartışma yarattı. Akgül’ün eşinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Fatih Akgül olduğu belirlendi.





150 MİLYON ALDI





Kaplan suç örgütü operasyonunda bazı kamu bankalarından kullanılan usulsüz krediler tespit edilmişti. El konulan Ayyıldız Tünel Ekipmanları A.Ş’nin sahibi olan Kaplan’ın yakın adamı Ozan Can Yıldız’a Halk Bankası’ndan tam 25 defa kredi verildiği ortaya çıktı.





MASAK BELİRLEDİ





Şirket krediye başvurmadan Fatih Akgül’e ait De Solar 7’yi satın aldı ve Akgül’ün şirketinin 15 milyon olan sermayesi kağıt üzerinde 150 milyon TL’ye çıktı.





Bankadan çekilen krediye karşılık kağıt üzerindeki 150 milyonluk şirket hisseleri rehin verildi. MASAK, kredi verildikten 6 ay sonra şirketin ödenmemiş sermayesinin 106 milyon lira olduğunu belirledi.





İlişkileri tartışma konusu

Yurt dışına kaçarken yakalanan ve 68 hapis cezasına çarptırılan Ayhan Bora Kaplan’ın emniyet ve siyasetteki ilişkileri çok konuşulmuştu.