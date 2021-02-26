AKP'de Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'ya sürpriz görev!

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden ve sırra kadem basan Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aynı göreve getirileceği konuşuluyor.





Haber Global Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz’in kulis haberine göre, son dönemde iyice gündeme getirilen kabine revizyonunda beş bakanın değişeceği öğrenildi.Olası kabine revizyonunda üç kişinin adı bakanlık olarak geliyor.





Kulislere göre İbrahim Kalın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri bakanlık olarak geçiyor.





ALBAYRAK VE SOYLU'YA AYNI GÖREV

Tezkan Tüz, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Berat Albayrak'ın ve Süleyman Soylu'nun partinin en üst karar organı olan MKYK'ya girebileceği belirtiliyor.





Dolayısıyla kabinede de bir revizyonun olabileceği Ankara'da konuşuluyor.”