Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'ya sürpriz görev! /26 Şubat 2021 11:26

AKP'de Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'ya sürpriz görev!

AKP Kongresi'nde Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yeni görevler verileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden ve sırra kadem basan  Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aynı göreve getirileceği konuşuluyor.

Haber Global Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan Tüz’in kulis haberine göre, son dönemde iyice gündeme getirilen kabine revizyonunda beş bakanın değişeceği öğrenildi.Olası kabine revizyonunda üç kişinin adı bakanlık olarak geliyor.

Kulislere göre İbrahim Kalın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri bakanlık olarak geçiyor.

ALBAYRAK VE SOYLU'YA AYNI GÖREV
Tezkan Tüz, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Berat Albayrak'ın ve Süleyman Soylu'nun partinin en üst karar organı olan MKYK'ya girebileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla kabinede de bir revizyonun olabileceği Ankara'da konuşuluyor.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'ya sürpriz görev! Sonraki Haber >>

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:47