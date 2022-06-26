Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de bir çatlak daha! /26 Haziran 2022 13:15

AKP'de bir çatlak daha!

AKP'li Vedat Demiröz'ün yakın zamanda il sayısının 100’e çıkacağı ile ilgili açıklamasına itiraz yine AKP' içerisinden geldi. AKP'li Şamil Tayyar, "İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur" dedi.

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AKP’li Şamil Tayyar, katıldığı hiçbir toplantıda il sayısının 100’e çıkarılmasının gündeme gelmediğini belirterek, “İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur. Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet” dedi.

İL SAYISI 100’E ÇIKARILACAK İDDİASI
AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün il sayısının 100’e yükseltileceği yönündeki açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Demiröz, açıklamalarının basında yer almasının ardından ikinci bir açıklama yaparak, sözlerinin yanlış yansıtıldığını, il sayısının 100’e çıkacağını söylendiğini ifade etti.

İL SAYISI 50’YE DÜŞÜRÜLSE NE İYİ OLUR
AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Demiröz’ün açıklamalarına işaret ederek, “Kendisinin katıldığı hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi” dedi. Tayyar’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: “Katıldığım hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi. Demiröz başkanımız da karar değil temennim dedi. Buna rağmen mevzu hararetlendi, ben de temennimi söyleyim: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur. Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet.”

DEVA PARTİLİ ŞAHİN: SIKIYSA BAHÇELİ’NİN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRİN
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Tayyar’ın paylaşımın alıntılayarak, konunun uzun süredir AKP yetkili kurullarında gündemde olduğuna işaret ederek, “Sevgili @samiltayyar27 uzun zamandan beri Ak Partide bu tür kararların parti kurullarında görüşülmediğini gayet iyi biliyorsunuz. Sayın Demiröz açıkça talebin sayın Bahçeli’den geldiğini söyleyerek işin sahibini işaret etmiş. Sıkıysa sayın Bahçeli’nin talebini geri çevirin…” dedi.
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