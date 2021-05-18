AKP'de bir çifte maaşlı bürokrat daha

Halkın büyük çoğunluğu asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken AKP’de birden fazla maaş alanların sonu gelmiyor. 41 maaş alandan, hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı hem kamu bankalarından maaş çekenlere kadar eski AKP’li bakan, milletvekili ve bürokratlar ballı maaşlarla geçiniyor. Huzur hakkı adı altında aylık 250 bin TL’ye kadar maaş alanlar bulunuyor.







HEM KARAYOLLARI HEM TÜRK TELEKOM





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yeni bir çifte maaş skandalını sosyal medyadan duyurdu. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nun aynı zamanda Türk Telekom’a ait bir şirkette yönetim kurulu başkanı olarak maaş aldığını açıkladı. Yavuzyılmaz, “Durmak yok, yolmaya devam” dedi.