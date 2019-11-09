Samanyolu Haber /Politika / AKP'de bir isim daha istifasını açıkladı /09 Kasım 2019 21:52

AKP'de bir isim daha istifasını açıkladı

AKP'de başlayan istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak da eski ilçe başkanı yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

AKP’nin eski Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İsa Mesih Şahin, yaptığı istifa duyurusunda, “Üniversite yıllarında Gençlik Kolları Teşkilatı ile başlayan ve en son 2014-2018 yılları arasında Kadıköy İlçe Başkanlığı göreviyle devam eden süreçlerde; inandığımız değerleri taşıdığı için AK Parti’yi sahiplendik ve bu uğurda mücadele verdik” derken, “Ancak ne var ki son birkaç yılda bu kazanımların vicdanları sızlatacak şekilde heba edildiğini de hep beraber gördük” ifadelerini kullandı.
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