AKP'de bir isim daha partiden ayrıldı: İstifasını açıkladı

AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Çetinbaş, ”Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” dedi.





'YENİ BİR TAZELENME İHTİYACI'





AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında kongre öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" açıklamasında bulunmuştu.





KANDEMİR'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA İLK İSTİFALAR





Kandemir'in açıklamalarından saatler sonra, Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve Kadıköy eski İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, AKP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.