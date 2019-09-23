AKP'de bir istifa daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) istifalar devam ediyor. AKP'nin eski Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ partisinden istifa ettiğini açıkladı.







AKP'de İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Diyarbakır, Muş, Adıyaman, Çorum gibi illerin eski il başkanlarının istifasının ardından bir istifa haberi de Çanakkale'den geldi.





ÇANAKKALE ESKİ İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ





AKP Çanakkale eski İl Başkanı Yeşim Karadağ partisinden istifa etti.





İstifasını "Kamuoyunun Bilgisine" notuyla şahsi Twitter hesabından duyuran Karadağ, "Alnımın akı İle her kademesinde onurlu bir şekilde mücadele ettiğim Ak Parti 'den partinin temelini oluşturan kuruluş ilke ve esaslarından uzaklaşması sebebiyle bugün itibarı ile istifa ediyorum." dedi.



