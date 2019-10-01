AKP'de bir istifa daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adıyaman İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Burak Ekici istifa etti.





İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Muhammed Burak Ekici, gerekçe olarak ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri gösterdi.





HDP İL BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNELERİ ZİYARET ETMİŞTİ





Muhammed Burak Ekici, istifa açıklamasında şunları kaydetti: “2016’dan bu yana AKP Adıyaman İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğimden bu akşam itibarıyla üzülerek istifa ediyorum. Bu yol ayrılığım, ‘Diyarbakır annelerini ziyaret edip desteklerimi’ ilettiğimden rahatsız olan liyakatsiz İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın’a aittir.”







