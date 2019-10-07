Samanyolu Haber /Politika / AKP'de bir istifa daha! /07 Ekim 2019 17:44

AKP'de bir istifa daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile hızlanan çözülmeye mani olamıyor. Şimdi de AKP'nin eski İstanbul il yönetim kurulu üyesi ve Bahçelievler belediye meclis üyesi İrfan Karataş istifa etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski İstanbul il yönetim kurulu üyesi İrfan Karataş partisinden istifa etti. 

Halihazırda AKP'den Bahçelievler belediye meclis üyesi olan Karataş, aynı zamanda kent konseyi üyeliği, il yönetim kurulu üyeliği ve AKP 3'üncü seçim koordinasyon merkezi koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştu.

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Karataş'ın 3 maddelik istifa mesajında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın yerel seçimden hemen önce TRT'ye çıkarılması, Ahmet Davutoğlu'nun sansürlenmesi ve AKP'nin kuruluş değerlerinden uzaklaşması gibi maddeler göze çarptı.

İrfan Karataş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AKP'den İstanbul Bahçelievler belediye meclis üyesi seçilmişti.

İrfan Karataş'ın AKP'den istifa ettiğine dair yazılı açıklaması şöyle:

1)Gelinen raddeyi iliklerimize kadar hissediyoruz, kendi değerlerinden ve ilkelerinden, hedeflerinden uzaklaştığını gördüğüm ve kurulduğu günden beri içinde olduğum AK Parti'den istifa ediyorum. Mücadele edeceğimiz konuları maalesef şimdi biz yapmaya başladık.

2)Yeri geldi hiç yere "Metal yorgunu" denildi ve emek gözetmeksizin adeta dışarıya itildik, emek vermiş bedel ödemiş büyüklerimiz hiç yere disipline sevk edildiler, bu gün terör listesinde olup kırmızı bültenle aranan insanlar Devletin televizyon kanallarına çıkıp demeç verirken

3)Bu ülkede Dışişleri bakanlığı yapmış ve başbakanlık yapmış insanlar sırf doğruları söylüyorlar diye hataları dile getiriyorlar diye sansürleniyorlar. İşte bu sebeplerle AKP'den istifa ediyorum.

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