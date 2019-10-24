AKP'de bir istifa daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili seçilen Mustafa Öztürk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.





Öztürk, "Yurt içi ve yurt dışında milletvekili olarak şerefimle çeşitli görevlerde partime ve ülkeme hizmet ettiğim Ak Parti üyeliğinden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.





"İLKELERİME YAKIN BULDUĞUM..."





Öztürk, "İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski bakan, il başkanı ve milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta. Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum." dedi.





AKP'den istifa eden Mustafa Öztürk şahsi Twitter hesabında Davutoğlu'nun kısa videolarını paylaşarak siyasette yeni adresini işaret etmişti.