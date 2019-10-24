Samanyolu Haber /Politika / AKP'de bir istifa daha! /24 Ekim 2019 15:25

AKP'de bir istifa daha!

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilere geçmeye hazırlanan isimler birer birer Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ediyor. Eski Bursa milletvekili Mustafa Öztürk de AKP'den istifa ettiğini kaydetti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili seçilen Mustafa Öztürk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 

Öztürk, "Yurt içi ve yurt dışında milletvekili olarak şerefimle çeşitli görevlerde partime ve ülkeme hizmet ettiğim Ak Parti üyeliğinden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

"İLKELERİME YAKIN BULDUĞUM..."

Öztürk, "İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski bakan, il başkanı ve milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta. Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum." dedi.

AKP'den istifa eden Mustafa Öztürk şahsi Twitter hesabında Davutoğlu'nun kısa videolarını paylaşarak siyasette yeni adresini işaret etmişti. 
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