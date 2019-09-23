Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de bir istifa haberi daha geldi /23 Eylül 2019 19:08

AKP'de bir istifa haberi daha geldi

Çankırı’da AKP’den dikkat çeken bir istifa geldi. AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun ekibinde yer alan, Çankırı eski İl Başkanı Erdal Yıldız partisinden istifa etti.

SHABER3.COM

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarının yanında, Pelikan krizi nedeniyle çalkantılı günler geçiren iktidar partisinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Çankırı’da yaşandı.

 AKP’nin Çankırı’da kurucuları arasında yer alan ve il başkanlığı görevinde de bulunan Erdal Yıldız’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. Çankırı’da AKP’ye yakın kaynakların aktardığına göre, Yıldız’ın AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun ekibinde yer aldığı ifade edildi. 

Yıldız, yerel seçimlerin ardından tekrar il başkanı olması için Çivitçioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürülmüştü. Partili kaynaklar, Erdal Yıldız’ın AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çankırı milletvekili Av. İdris Şahin’e de yakın olduğunu belirtirken, Yıldız’ın istifasının kurulması beklenen yeni partilerle ilgili olduğunu aktardı.

ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ AKP’DEN AYRILIYOR MU? 

Son günlerde il yönetim kurulundan istifaların yaşandığı belirtilen AKP Çankırı İl Teşkilatı’nda ise, Erdal Yıldız’ın istifasının AKP Milletvekili Salim Çivitçioğlu’na rağmen gerçekleşemeyeceği ve Çivitçioğlu’nun da önümüzdeki süreçte partiden ayrılabileceği iddia edildi. Diğer taraftan, İdris Şahin’in ortağı olduğu belirtilen AKP Çankırı eski il yönetim kurulu üyesi Av. Savaş Yağcı’nın da partisinden istifa ettiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de bir istifa haberi daha geldi Sonraki Haber >>

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:08