AKP'de bir istifa haberi daha geldi

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarının yanında, Pelikan krizi nedeniyle çalkantılı günler geçiren iktidar partisinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Çankırı’da yaşandı.







AKP’nin Çankırı’da kurucuları arasında yer alan ve il başkanlığı görevinde de bulunan Erdal Yıldız’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. Çankırı’da AKP’ye yakın kaynakların aktardığına göre, Yıldız’ın AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun ekibinde yer aldığı ifade edildi.





Yıldız, yerel seçimlerin ardından tekrar il başkanı olması için Çivitçioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürülmüştü. Partili kaynaklar, Erdal Yıldız’ın AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çankırı milletvekili Av. İdris Şahin’e de yakın olduğunu belirtirken, Yıldız’ın istifasının kurulması beklenen yeni partilerle ilgili olduğunu aktardı.





ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ AKP’DEN AYRILIYOR MU?





Son günlerde il yönetim kurulundan istifaların yaşandığı belirtilen AKP Çankırı İl Teşkilatı’nda ise, Erdal Yıldız’ın istifasının AKP Milletvekili Salim Çivitçioğlu’na rağmen gerçekleşemeyeceği ve Çivitçioğlu’nun da önümüzdeki süreçte partiden ayrılabileceği iddia edildi. Diğer taraftan, İdris Şahin’in ortağı olduğu belirtilen AKP Çankırı eski il yönetim kurulu üyesi Av. Savaş Yağcı’nın da partisinden istifa ettiği öğrenildi.