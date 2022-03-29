Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de bir istifa kararı daha... /29 Mart 2022 20:46

AKP'de bir istifa kararı daha...

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba'nın istifası sonrası bir istifa haberi de Muğla'dan geldi.

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Yaklaşan seçim süreci tartışılırken iktifar partisi AKP'den de istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba'nın partisinden istifasını açıklamasının ardından bu kez de Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi'nin görevini bıraktığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Partisinden ayrılma gerekçelerini de sıralayan Kaba, AKP'nin adaletten uzaklaştığını ve makam sahiplerinin liyakatsız olduğunu söylemişti.

Kaba, şunları söylemişti:

Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak baslayıp, Üsküdar Kadın Kollaı yönetiminde görevyaptığım, Üsküdar İlçe Başkanı Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum.

19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır.

BİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAHA İSTİFA ETTİ

Kaba'nın istifası tartışılmaya devam ederken; Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi de partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi, “Kendi isteğim ile 2011 yılında üyesi olduğum, mahalle kadın kolları yönetim kurulu üyeliği görevini, 2018 ve 2020 yılları arasında Fethiye ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yaptığım Ak parti üyeliğimden gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
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