Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de bir rüşvet skandalı daha örtbas edildi /21 Şubat 2021 02:10

AKP'de bir rüşvet skandalı daha örtbas edildi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma” diyen AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, "psiklojim yerinde değildi" diyerek özür diledi.

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Şanlıurfa AKP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’e Twitter üzerinden çok ciddi suçlamalar yöneltmesinin yankıları devam ederken yine twitter’dan yaptığı paylaşımla geri adım attı. Savacak, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’e yönelttiği suçlamaları geri alıp özür dilediğini belirterek Twitter hesabını kapattı.

Daha önceki paylaşımlarında Savacak, Belediye Başkanı'na, “Siyaset mafyacılığı yapma! Senden korkmuyoruz Tayyip Erdoğan’dan utanıyoruz, yalancısın Zeynel Abidin Beyazgül. Senin oğlun çuval çuval para götürürken, esnaf ekmek götüremiyor, savcılar sadece sizin değil, hakimler sadece sizin değil korkutamazsınız. Millet evine ekmek alamazken, senin oğlun 120 trilyona hastane açıyor. Bu para nerden geldi” suçlamalarında bulunmuştu.

Savacak, yaptığı açıklamada sözkonusu paylaşımları psikolojisinin iyi olmadığı için yaptığını “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ile ilgili yazdığım paylaşımlarım; çevremin ve yakınlarımın baskısı, psikolojimin yerinde olmadığı bir zamanda yapılmıştır. Bu nedenle bir takım algi ve gerçekle alakası olmayan paylaşımlarda bulundum. Yaşanan olay öncesi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmak istedim lakin beni görüştürmediler” dedi.

PAYLAŞIMLARI KALDIRIP HESABI KAPATTI
 Savacak’ın açıklaması şöyle:

"Sesimi duyurmak amacıyla yaşanan iletişim kopukluğu dolayısıyla yapmış olduğum sosyal medya paylaşımların, gönül verdiğim davam ve çok sevdiğim Büyükşehir Belediye Başkanıma zarar getirdiğini gördüm. Ümmetin umudu, Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdam dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımları sosyal medya hesabımdan kaldırıyorum.

“BU KUTLU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM”
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelik yapmış olduğum paylaşımlar nedeniyle partime olan sevdam, davama olan bağlılığım dolayısıyla başkanımızdan özür diliyorum. Mazlumların umudu, ümmetin umudu, yeni Türkiye'nin mimarı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partiye bağlılığım devam edecek ve bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğim."
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