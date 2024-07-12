AKP'de büyük değişim kapıda! Bazı isimler eşyalarını toplamaya başladı

AKP'de yerel seçim sonrası başlayan değişim rüzgarı için gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrildi. Toplantıda, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınması bekleniyor. Kulislerde, genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandığı belirtiliyor.





Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; görevden alınacağını düşünen bazı genel başkan yardımcılarının parti faaliyetleri ile ilgili planlamalarını da ortaya çıkacak yeni tabloyu dikkate alarak, 23 Temmuzdan sonraya bıraktığı iddia edildi. MKYK toplantısında, AKP'nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.





Ekim’de başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişiklikler olabileceği belirtilirken, kabinede yeni bir değişimin ise kongre takvimi ile paralel gerçekleyeceği yorumu yapılıyor.Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da yine iddialar arasında bulunuyor.