Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de büyük düşüş; Son 15 ayda hangi parti nereden nereye geldi? /16 Mayıs 2022 18:11

AKP'de büyük düşüş; Son 15 ayda hangi parti nereden nereye geldi?

ORC Araştırma şirketi sahibi Mehmet Pösteki AKP, CHP ve İYİ Parti'nin 15'er aylık dönemdeki oy değişimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabı Twitter'dan ORC'nin gerçekleştirdiği son seçim anketinin ayrıntılarını paylaştı. Pösteki; AKP, CHP ve İYİ Parti'nin 15'er aylık dönemdeki oy değişimlerini yayımladı. ORC'nin 5-8 Mayıs arasında yaptığı araştırmada AKP yüzde 28, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 18.4 oy almıştı.

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Pösteki'nin paylaştığı ve Şubat 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki 15 aylık dönemi kapsayan grafiğe göre İYİ Parti 10.8 olan oy oranını 18.4'e çıkardı. CHP ise yüzde 22.3 olan oy oranını yaklaşık 2 puan artırarak yüzde 24.1'e çıkardı.



AKP KAN KAYBEDİYOR
En büyük değişim ise AKP'de yaşandı. AKP yüzde 8'den fazla oy kaybetti. Böylece, Şubat 2021'de 36.8 olan AKP oyu, yüzde 28'e geriledi.


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