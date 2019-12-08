AKP'de büyük İstanbul depremi!

İstifalarla sarsılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) çok sayıda il ve ilçe başkanı da görevden azlediliyor.
Ahnmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın kuracağı partilerin partisinde oy ve üye kaybını hızlandırmasından endişe eden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan "sakıncalı" bulduğu isimlerin tek tek tasfiye ediyor.
TASFİYENİN İSMİ "TAZELENME" OLDU
2020 yılı ocak ayından itibaren kongre safahatının başlayacağı AKP'de kongreden önce "tazelenme" ismi altında başlayan görevden almalar İstanbul'a da sıçrıyor.
İstanbul'da birçok ilçe başkanını görevden azledileceği iddia edildi. AKP'nin 34 ilçede değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın talimatı ile şu ilçelerde başkanların görevine son verilecek:
Avcılar
Esenyurt
Küçükçekmece
Bahçelievler
Bakırköy
Beşiktaş
Sarıyer
Üsküdar
Beykoz
Kadıköy
Maltepe
Tuzla
Büyükçekmece
Silivri
Güngören
Fatih
Ataşehir
Başakşehir
Eyüpsultan
Kâğıthane
Kartal
Zeytinburnu
Ümraniye
Şile
Çekmeköy
Bayrampaşa