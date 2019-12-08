AKP'de büyük İstanbul depremi!

İstifalarla sarsılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) çok sayıda il ve ilçe başkanı da görevden azlediliyor.





Ahnmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın kuracağı partilerin partisinde oy ve üye kaybını hızlandırmasından endişe eden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan "sakıncalı" bulduğu isimlerin tek tek tasfiye ediyor.





TASFİYENİN İSMİ "TAZELENME" OLDU





2020 yılı ocak ayından itibaren kongre safahatının başlayacağı AKP'de kongreden önce "tazelenme" ismi altında başlayan görevden almalar İstanbul'a da sıçrıyor.





İstanbul'da birçok ilçe başkanını görevden azledileceği iddia edildi. AKP'nin 34 ilçede değişikliğe gitmesi bekleniyor.





Erdoğan'ın talimatı ile şu ilçelerde başkanların görevine son verilecek:

Avcılar



Esenyurt

Küçükçekmece

Bahçelievler

Bakırköy

Beşiktaş

Sarıyer

Üsküdar

Beykoz

Kadıköy

Maltepe

Tuzla

Büyükçekmece

Silivri

Güngören

Fatih

Ataşehir

Başakşehir

Eyüpsultan

Kâğıthane

Kartal

Zeytinburnu

Ümraniye

Şile

Çekmeköy

Bayrampaşa

