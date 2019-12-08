Samanyolu Haber /Politika / AKP'de büyük İstanbul depremi! /08 Aralık 2019 18:04

AKP'de büyük İstanbul depremi!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi kalelerini kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın kuracağı partilere üye kaptırma korkusu sardı. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan tam olarak itimat etmediği teşkilat başkanlarını "tazelenme" bahanesi ile görevden azlediyor. Tasfiyede sıranın İstanbul'da 34 ilçe başkanına geldiği iddia ediliyor.

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İstifalarla sarsılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) çok sayıda il ve ilçe başkanı da görevden azlediliyor. 

Ahnmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın kuracağı partilerin partisinde oy ve üye kaybını hızlandırmasından endişe eden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan "sakıncalı" bulduğu isimlerin tek tek tasfiye ediyor. 

TASFİYENİN İSMİ "TAZELENME" OLDU

2020 yılı ocak ayından itibaren kongre safahatının başlayacağı AKP'de kongreden önce "tazelenme" ismi altında başlayan görevden almalar İstanbul'a da sıçrıyor. 

İstanbul'da birçok ilçe başkanını görevden azledileceği iddia edildi. AKP'nin 34 ilçede değişikliğe gitmesi bekleniyor. 

Erdoğan'ın talimatı ile şu ilçelerde başkanların görevine son verilecek:
Avcılar
Esenyurt
Küçükçekmece
Bahçelievler
Bakırköy
Beşiktaş
Sarıyer
Üsküdar
Beykoz
Kadıköy
Maltepe
Tuzla
Büyükçekmece
Silivri
Güngören
Fatih
Ataşehir
Başakşehir
Eyüpsultan
Kâğıthane
Kartal
Zeytinburnu
Ümraniye
Şile
Çekmeköy
Bayrampaşa
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