Samanyolu Haber /Politika / AKP'de büyük kopuş iddası: 40 vekil ile görüşüyoruz /12 Ocak 2022 11:04

AKP'de büyük kopuş iddası: 40 vekil ile görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüştüklerini belirtti. "Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor" diyen Özdağ, "Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar" diye konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'den ve MHP'den çok sayıda milletvekili ile temasta olduklarını söyledi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Özdağ, "Gelecek Partisi seçime hazır mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yaptırdığımız anketlere göre yüzde 10 barajını aştık. AKP ve MHP'den bıkan, ezilen, ekonomik buhran altında çaresiz kalan yüzbinlerce seçmen Gelecek Partisi'ni tercih ediyor.

Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz. Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar. AKP'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar.

AKP'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz. Aynı şekilde MHP'li vekiller ile de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz. Partimize büyük katılım oluyor, olacak…"

"TEK HÂKİM BİLE OLUMLU YANIT VEREMEZ"

Özdağ, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez."

“SOKAĞA ÇIKAMAZLAR”

YSK’nin başvuruyu kabul etmesi ihtimalini de değerlendiren Özdağ, “Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz…" ifadelerini kullandı.
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