Samanyolu Haber /Politika / En yakınındaki isim açıkladı: AKP'de büyük tasfiye /19 Mart 2021 13:35

En yakınındaki isim açıkladı: AKP'de büyük tasfiye

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı açıklamalarla Erdoğan'In partide büyük bir tasfiye yapacağının işaretini verdi.

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AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda düzenleneceğini söyleyen Ünal, Kongrenin ardından AK Parti MKYK'de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin de bilgi verdi.

Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Doğal olarak 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadrolar oluşturulacak. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'de siyaset, makam ve mevki siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti vardır. Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak."
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