AKP'de çarşı karıştı... Yandaşlardan Erdoğan'ın kararlarını sorgulayan haber

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, bugün ekonomi yönetimindeki değişiklikle ilgili bir haber yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden alarak yerine Naci Ağbal'ı ataması, ardından Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesiyle Türk Lirası (TL) haftaya değer kazancı ile başladı. Albayrak'ın yerine de Lütfi Elvan atandı.

Piyasanın yeni atamaların ardından izleyeceği en önemli gelişme, TCMB'nin 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı.

Naci Ağbal, 19 Kasım'daki PPK'ya kadar mevcut durumun gözden geçirileceğini, oluşacak veri ve değerlendirmelerle gerekli politika kararlarının alınacağını da vurguladı. Ağbal'ın açıklaması, faiz artışı sinyali olarak yorumlandı.





Yeni ekonomi yönetimi ile ilgili bu tartışmalar sürerken hükümete yakın ve Albayrak'lara ait Yeni Şafak gazetesi, "ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte faiz lobisinin yeniden sahneye çıktığını" yazdı.





Gazetede bugün yayınlanan, İbrahim Acar imzalı 'Faiz lobisi bastırıyor' haberinin spotunda şu ifadeler yer aldı: "Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte faiz lobisi yeniden sahneye çıktı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal üzerinde baskı kurmaya başlayan lobi, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yüksek bir faiz artışı olacağını dillendirmeye başladı."













Haberde ise şöyle denildi:





"Ekonomi yönetimini dolar-faiz-enflasyon üçgeninde kıskaca almaya çalışan faiz lobisi, ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte yeniden sahneye çıktı. Milletin vergilerinden oluşan hazine gelirlerine sürekli göz diken lobi, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal üzerinde baskı kurmaya başladı. Lobi, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında yüksek bir faiz artışı olacağını iddia ediyor. Ağustos 2018’deki kur saldırısının ardından olduğu gibi Merkez Bankası’nın faizleri arttırmasını isteyen çevreler, Merkez Bankası Başkanı ve ardından da Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişmesiyle faiz artışı beklentilerini açıkça dile getirmesi dikkat çekiyor."





ERDOĞAN TANIK GÖSTERİLDİ

2013'teki Gezi eylemlerinden itibaren faiz lobisinin Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştığı savunulan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu dile getirdiği son olarak dün yaptığı konuşmasında, “Unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bunu aşacağız. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek buna bağlıdır ve bunu başaracağız. Bakanımız ve Merkez Bankası yeni başkanının hedeflemesini temel amaçlarımıza uygun şekilde istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir bir seviyeye getireceklerine inanıyorum” dediği ifade edildi.





'İŞ DÜNYASI MEMNUN'

Haberde dikkat çeken bir unsur da iş dünyasının ekonomi yönetimindeki değişiklikle ilgili değerlendirmeleri oldu. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ekonomik gidişata dair olumlu değerlendirmelerine yer verilen bu bölümdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvene sık sık referans verildi.