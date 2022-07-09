Samanyolu Haber /Politika / AKP'de deprem, 27 il başkanı ve yönetimi değişecek /09 Temmuz 2022 11:13

AKP'de deprem, 27 il başkanı ve yönetimi değişecek

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de katıldığı canlı yayında AKP'nin seçim öncesi 27 il başkanını ve teşkilatını yenilemeye hazırlandığını söyledi.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve ARGEDER Strateji Enstitü Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın iddiasına göre AKP il teşkilatını yenileyecek.

Halk TV canlı yayınında Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan Kulat, şunları söyledi:

"Teşkilatlarda sıkıntı olduğu görünüyor. Burada teşkilatlarda değişiklik yaparak vatandaşların güvenini yeniden kazanabilir miyiz diye düşünülüyor. Burada suçlu arama adına en çok şikayeti il ve ilçe teşkilatlarından ve belediyelerde buluyorlardı. Dolayısıyla şu anda belediyelerin çoğu AKP'de olmadığı için belediyelerle ilgili şikayetler biraz ikinci plana düşmüş durumda.

NASIL ÇÖZÜLÜR?

İl ve ilçe teşkilatlarıyla ilgili şikayetler de ikinci üçüncü plana düşmüş durumda. Çünkü vatandaş il ve ilçe teşkilatlarıyla sorunlarının çözülemeyeceğini görüyor. AKP'li vatandaş artık genel merkezi ve partinin liderini suçlama durumuna geldi. Böyle bir durumda il ve ilçe teşkilatlarını değiştirerek bunu nasıl çözersiniz bilinmez. Az da olsa bir heyecan gelebilir belki ama bakanları değiştirseniz bile ne kadar etkisi olabilir? Bu değişikliklerin mevcut aşağı doğru inişi durdurabilmesi ve seçmen kazandırabilmesi zor görünüyor.

KOPUŞ YAŞANDI

Büyük bir kopuş yaşandı. AKP'nin otobüsünden inip dolmuş durağında beklemiyorlar artık insanlar. İnsanlar başka dolmuşa bindiler ve yeni rozet takarak başka yöne gidiyorlar. Seçmenin yeni kartvizit bulduğu yerden taşıyıp geri getirmek kolay değil bu saatten sonra. Erdoğan muhtemel ki farklı argümanlarla bu süreci deneyecek ve üzerinde çalışıyorlar. Ama bu aşağı inişi durdurmak için sağlıklı zemin yok."
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