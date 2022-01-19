Samanyolu Haber/Gündem/AKP'de dikkat çeken istifa... Belediye başkanlığını bırakmıştı.../19 Ocak 2022 10:05
AKP'de dikkat çeken istifa... Belediye başkanlığını bırakmıştı...
Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Rasim Arı, AKP üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Arı, “Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır” dedi.
Son yerel seçimlerde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz yılın Ocak ayında 'sağlık nedenlerini' gerekçe göstererek görevinden istifa eden Rasim Arı, AKP üyeliğinden de istifa etti.