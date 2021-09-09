AKP'de 'Erdoğan sonrası' paniği: '2028'e kadar iktidarı bırakmayacağız, Süleyman Soylu da bizimle olacak...'

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP içinde grupların oluştuğunu ve herkesin Erdoğan sonrası için yerini sağlama alma telaşında olduğunu yazdı. AKP içinde gruplaşmalara dikkat çeken Takan, kulislerde konuşulanları da köşesinden aktardı.



Takan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle oldu:



Cadı kazanı gibi kaynıyor…



Neresi?..



Saray iktidarı…



Çöküşü ve bitişi sadece yandaş kalemler görmüyor. Saray içindeki hizipler de kılıçları açıktan çekmeye başladı. Herkes duruma göre pozisyon alma peşinde. Sorular… Sorular… Sorular… MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’da, AKP’nin adayı kim olacak?.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika sürprizi yapar, desteğini Erdoğan’dan çeker mi?.. Tayyip Erdoğan, sağlık durumunu sebep gösterip adaylıktan çekilir mi?.. Erdoğan, adaylıktan çekilirse yerine kimi gösterir?. Vs… Vs… Vs…



Saray koridorlarında bir telaş bir telaş sormayın gitsin!.. Kısa ve uzun listeler hazırlanıyor. Kendini en baba AKP’li sayan ve partinin en büyüklerinden biri olduğunu düşünenler, Tayyip Erdoğan sonrası adaylık için adlarını kısa listeye yazdırma telaşı ve heyecanı içinde. Bir de, ne olursa olsun adım bari uzun listede olsun, Cumhurbaşkanı adayı olamasak da partide bir yerde önemli bir koltuk kapalım diyenler, hesap kitap yapanlar var. Bazıları ortaya çıkmaya başladı, bir süre sonra yandaş kalemler vasıtasıyla türlü gerekçeler bahane edilerek diğerlerinin de isimlerini duymaya başlayacaksınız…



Tayyip Erdoğan ve AKP kötü görüntü vermeye başlayınca da saray içindeki iki büyük hizip olan, “Güvenlikçiler” ve “Gürcüler konseyi” kapışmayı daha da açığa çıkardı. “Güvenlikçiler” kendi içlerinde yaptıkları toplantıları (güvenlik üst düzey bürokratları da dahil) ve aldıkları kararları siyasi kulislere şöyle üflüyorlar; “2028’e kadar iktidarı kimseye bırakmayacağız. Süleyman Soylu da hep bizim yanımızda olacak.”



“Gürcüler konseyi”nden kulislerin kulaklarına fısıldananlar şöyle;



“Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan (damat Berat Albayrak’ın adamı, İstanbul eski Emniyet Müdürü) İçişleri Bakanı oluyor. Berat Albayrak tüm ekonomin patronu olacak şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na getiriliyor. “



Havadisler böyle… Nereden isterseniz oradan yakın!..