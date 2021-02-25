AKP'de Erdoğan'ın yerine kim geçecek? Kulislerde Süleyman Soylu iddiaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı görevini bırakacak mı?





İktidara yakın kalemler farklı düşünceler ileri sürüyor.





Kimilerine göre bu sorunun cevabı ‘evet’.





Kimileri de Erdoğan’ın AKP Genel başkanlığını bırakmasını ‘tuzak’ olarak görüyor.





Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, bu alandaki kulisleri yazdı.





Bursalı, “Soylu’nun AKP’nin önde gelenlerince tutulmadığı sır değil. Partide Tek Adam tahakkümü, bu tartışmanın rahat yapılmasını engelliyor.” diye yazdı.





Orhan Bursalı’nın bugünkü yazısından bir bölümü şöyle:





“RTE’YE KARŞI SOYLU!





Soylu’nun, AKP içinde geleceği üzerinde de bolca yorum, kurgu üretiliyor. Öyle ki en son olarak, liderin kendisine en çok yöneltilen “AKP Başkanı” eleştirilerinden sıyrılmak için parti liderliğini bırakabileceği kişilerden biri olarak da Soylu adı geçti!

Tabii iktidarın bir yazarı bunu, “Erdoğan’a tuzak kuruluyor” diye yorumladı. Asla bırakmaz ve bırakması da doğru olmaz diye, böyle bir niyeti varsa RTE’yi uyarıyor.

Asla bırakmaz saptaması doğrudur. Ama AKP içinde parti liderliğini bırakması iyi olur görüşünde olan epey insan olduğu da görülüyor.

Soylu adının da “başa geçebilecekler arasında” geçmesi, RTE’ye mi tuzak yoksa Soylu’ya mı, tartışma götürür.





BİR KONJONKTÜR İNSANI





Ama Soylu’nun AKP’nin önde gelenlerince tutulmadığı sır değil.

Partide Tek Adam tahakkümü, bu tartışmanın rahat yapılmasını engelliyor.

Lider de Soylu’yu bir konjonktür gereği olarak yerinde tutuyor.

Konjonktür derken, hem ortak MHP’nin Soylu’dan büyük memnuniyetini kastediyorum hem de liderin çizdiği bugünkü sertlik politikasını belki de parti içinde onun kadar uygulayabilecek bir kimse bulunmasının zorluğunu.

Baksanıza, Üstün Ergüder’i ve aileleri telefonla arayıp uyarabilecek, suçlayabilecek bir hakkı, parti içinde kim kendisinde görebilir, kimin aklına gelebilir?

Ama dediğim gibi, Soylu, bir konjonktürel bir seçimdir.

Konjonktür değişince “benim durumum ne olacak” diye kendisinin de düşündüğünü varsaymalı mıyız?”