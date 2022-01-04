AKP'de erime büyüyor

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 18 TL'ye çıkan dolar kuruna müdahale edildiği 20 Aralık gecesinin ertesi günü yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.





KULAT, 20 ARALIKTAN SONRA YAPILAN ANKETİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Halk TV'de gerçekleştirilen programda konuşan Kulat, şirketinin 20 - 27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anket hakkında bilgi verdi.





Anket, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdi. Kulat aynı zamanda anketin doların 18 liradan düştüğü gecenin (20 Aralık) ertesi günü yapıldığına da dikkat çekti.





Katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AKP yüzde 30.4, CHP yüzde 22.1, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.1, DEVA Partisi yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.



