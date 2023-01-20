AKP'de Erkam Yıldırım rahazsızlığı: Kimin oğlu olursa olsun...

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafına tepki gösterdi.







Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel "1001 Hatim" duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı.





"ASLA DOĞRU BULMAM"

Fotoğrafta, vali ve jandarma komutanı ile Erkam Yıldırım’ın oturuşu kamuoyunda büyük tepki topladı.





AKP’li Metiner de söz konusu fotoğrafa Twitter hesabından tepki gösterdi. Metiner şunları belirtti:





"Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir."





Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir.









